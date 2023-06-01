Южно-Сахалинск, 1 июня, 2023, 04:11 — ИА Регнум. Землетрясения магнитудой 3,5 и 3,3 зафиксировали сейсмологи в течение получаса на Сахалине. Соответствующие данные 1 июня выложены на сайте островного филиала Единой геофизической службы РАН.

Yaelo Землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в 09:44 по местному времени (01:44 мск). Эпицентр находился в Смирныховском районе, в семи километрах восточнее села Рощино. Очаг подземных толчков располагался на глубине семи километров.

Второе землетрясение магнитудой 3,3 произошло в 10:16 по местному времени (02:16 мск). Эпицентр располагался в Смирныховском районе, в 18 км на юго-запад от села Онор. Очаг подземных толчков располагался на глубине семь километров.

Подземные толчки магнитудой до 3,0 ощутили жители сёл Онор и Рощино в Смирныховском районе.

Как уточнили в ГУ МЧС по региону, жертв и разрушений в результате подземных толчков нет, все службы работают в штатном режиме. Проводится обследование жилого фонда, школ, университетов, административных зданий и объектов ЖКХ.

Ранее ИА Регнум сообщало о двух землетрясениях магнитудой 4,4 и 4,3, которые произошли в Краснодарском крае, рядом с городом Туапсе. Подземные толчки ощущались в 13 населённых пунктах региона.