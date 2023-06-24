Санкт-Петербург, 25 июня, 2023, 00:36 — ИА Регнум. В традиционном празднике выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге приняли участие порядка 70 тысяч человек. Об этом в субботу, 24 июня, сообщили в администрации города.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Алые паруса

«Ни у кого в мире нет такого праздника. Город в эту волшебную ночь дарит вам самый знаменитый мост, самую романтичную набережную, самую красивую площадь», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Кроме того, почётными гостями стали 430 выпускников из городов Донецкой Народной Республики, в том числе и Мариуполя. Отмечается, что в Смольном выпускники в торжественной обстановке получили аттестаты о среднем общем образовании.

На концерте выступили музыкальные коллективы, в числе которых The Hatters, LYRIQ, Чайф и другие.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами заявил, что Владимир Путин не посетит фестиваль «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, который в этом году проходит в ночь на 25 июня.

Также Песков опроверг информацию о том, что глава государства якобы вылетел в Санкт-Петербург, и отметил, что 24 июня Владимир Путин работает в Кремле.