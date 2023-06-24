Москва, 24 июня, 2023, 19:55 — ИА Регнум. В планах у президента России Владимира Путина нет посещения фестиваля «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Об этом 24 июня рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Нет», — сказал он в беседе с РИА Новости в ответ на вопрос о том, имеется ли в графике президента России посещение этого мероприятия.

При этом ранее стало известно, что в 2023 году фестиваль выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге состоится в ночь на 25 июня.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Песков заявил, что днём 24 июня российский лидер работает в Кремле. Также он опроверг сообщения о том, что Путин якобы вылетел в Санкт-Петербург.

До это президент заявил, что в России произошла попытка вооружённого мятежа, что ситуации, когда страна борется со всем коллективным Западом можно расценивать только как предательство и удар в спину. Также он указал, что российская власть не даст повториться сценарию 1917 года, когда из-за внутренних распрей, интриг и политиканства были утрачены огромные территории и началась гражданская война.