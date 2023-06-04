Москва, 5 июня, 2023, 01:14 — ИА Регнум. Проблемы с работой социальной сети «ВКонтакте» начались у пользователей ночью 5 июня. Об этом сообщает корреспондент ИА Регнум.

Иван Шилов, ИА REGNUM ВКонтакте

При попытке зайти на сайт социальной сети с компьютера на экране появляется надпись: «Страница, которую вы загружаете, временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте ещё раз позже», она дублируется на английском языке.

Мобильное приложение «ВКонтакте» также не работает, при попытке авторизации появляется сообщение об ошибке при загрузке.

Информацию о массовом сбое в работе социальной сети подтверждает сервис Downdetector, отслеживающий функционирование популярных интернет-ресурсов. Как следует из данных сервиса, 82% пользователей пожаловались на полное отсутствие доступа к социальной сети.

По какой причине произошёл сбой, неизвестно. Комментариев от представителей «ВКонтакте» на настоящий момент не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Роскомнадзор включил платформы «Дзен», Rutube и стриминговый сервис Twitch в реестр социальных сетей. Роскомнадзор направил в адрес владельцев ресурсов уведомления о включении в реестр с указанием требований российского законодательства.