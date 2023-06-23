Оттава, 23 июня, 2023, 22:40 — ИА Регнум. В Канаде заявили о начале расследования происшествия с батискафом «Титан» в Атлантическом океане. Об этом говорится в заявлении Управления транспортной безопасности (TSB) страны.

Кадр из видео с канала: BBC. Батискаф Титан.

«TSB, как орган расследования государства флага вспомогательного судна, участвовавшего в происшествии, проведёт расследование безопасности в отношении обстоятельств этой операции с участием судном Polar Prince под канадским флагом», — уточнили в ведомстве.

Известно, что группа исследователей направится в Сент-Джонс, Ньюфаундленд и Лабрадор для сбора информации и оценки происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, батискаф компании OceanGate Expedition, используемый для доставки туристов к месту гибели «Титаника», пропал в воскресенье, 18 июня, в Атлантическом океане. Связь с ним была потеряна уже через 1 час 45 минут после погружения.

На борту аппарата находились основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.

Поиски пропавшего батискафа велись несколько дней. После того, как были обнаружены его обломки, стало ясно, что все члены экипажа погибли.

23 июня американский телеканал CNN со ссылкой на экспертов сообщил, что пассажиры, находившиеся в батискафе «Титан» погибли безболезненно, а их тела вряд ли будут найдены. По мнению экспертов, разрушение корпуса аппарата произошло за долю миллисекунды, люди, скорее всего, не успели даже осознать произошедшее.