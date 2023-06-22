Подольск, Московская область, 23 июня, 2023, 01:12 — ИА Регнум. На трассе М-2 «Крым», недалеко от Подольска, загорелся грузовик с фейерверками, сообщили 22 июня очевидцы.

Алексей Колчин ИА REGNUM Фейерверк

Сначала местные жители не поняли, что празднуется в районе Симферопольского шоссе. Позднее выяснилось, что на трассе горит фура, перевозившая фейерверки.

«22 июня примерно в 23:55 на 42-м км автодороги М-2 «Крым» произошло возгорание прицепа грузового автотранспорта. В результате происшествия пострадавших нет. В настоящий момент движение в сторону области затруднено», — подтвердили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранители устанавливают причину возгорания грузового автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года в Киевском районе Харькова взорвался склад пиротехники. Местные власти объявили о крупном пожаре и последовавших за ним взрывах. По словам чиновников, причиной этого стало попадание в склад российской ракеты либо беспилотника.

В конце декабря 2021 года на западе Мексики, в столице штата Мичоакан городе Морелия, взорвался грузовик с пиротехническими изделиями. Взрыв повредил жилой дом, рядом с которым был припаркован грузовой автомобиль с фейерверками. Одного человека госпитализировали с ожогами и травмами.