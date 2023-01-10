Харьков, Украина, 11 января, 2023, 01:57 — ИА Регнум. В Киевском райне Харькова взорвался склад пиротехники, сообщает 11 января тг-канал «Политика Страны».

Фейерверк

В городе прозвучал ряд взрывов, была объявлена воздушная тревога. Затем в тг-каналах и соцсетях харьковчане выложили несколько роликов, на которых видно, что в воздух запускается большое количество фейерверков, что вызвало большое удивление горожан.

Спустя некоторое время губернатор Харьковской области Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов объявили о крупном пожаре и последовавших за ним взрывах на большом складе пиротехники. По словам чиновников, причиной пожара и взрывов стало попадание в склад российской ракеты либо беспилотника.

О степени нанесённого ущерба сведений пока нет. Так же ничего не сообщается о пострадавших.