Киев, 22 июня, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Игоря Кизима с должности посла в Белоруссии. Соответствующий документ опубликован 22 июня на сайте Зеленского.

Наталия Федосенко/ТАСС Игорь Кизим

«Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь», — говорится в тексте.

Кизим с 20 февраля 2017 года занимал пост посла Украины в Белоруссии. Причина его увольнения неизвестна.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Зеленский назначил бывшего посла Украины в Германии и замглавы МИД Андрея Мельника послом в Бразилии. Мельник известен своими провокационными заявлениями. В частности, он обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» из-за его нежелания посетить Киев.