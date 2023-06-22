Анкара, 22 июня, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Экс-кандидату в президенты Турции Кемалю Кылычдароглу может грозить до 110 лет лишения свободы в рамках дел по 28 поданным против него искам, сообщила 22 июня турецкая газета Cumhuriyet .

Представители правящей Партии справедливости и развития призвали возбудить на основе ранее поданных парламентских запросов уголовные дела против Кылычдароглу по обвинению в оскорблениях президента страны и лидера партии Реджепа Тайипа Эрдогана (Кылычдароглу сравнивал его с Николаем Чаушеску и Муамаром Каддафи), а также в угрозах, клевете, разжигании национальной розни и пропаганде террористической организации.

Истцом в большинстве случаев выступил лично Эрдоган. Кылычдароглу в мае 2023 года участвовал в качестве кандидата в президентских выборах, не баллотировался в парламент страны и лишился депутатской неприкосновенности.

«Ранее ряд исков был приостановлен из-за наличия у Кылычдароглу [депутатской] неприкосновенности, теперь они будут вновь рассмотрены», — сказано в сообщении Cumhuriyet.

Представители Кылычдароглу в своих комментариях выразили уверенность, что уголовные дела против политика возбуждены не будут.

По итогам второго тура президентских выборов в Турции 28 мая Эрдоган набрал 52,18% голосов, Кылычдароглу — 47,82%. На парламентских выборах Партия справедливости и развития Эрдогана получила 268 из 600 мест, а Народный альянс, в который входит партия, — в общей сложности 336 мест. Национальный альянс, который представляет Кылычдароглу, получил 175 мандатов.