Москва, 22 июня, 2023, 14:48 — ИА Регнум. ВСУ в ходе наступления не смогли добиться результатов ни на одном участке, но при этом понесли серьёзные потери. Об этом 22 июня заявил помощник главы Чечни, командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Кто бы что ни говорил, противник ни на одном участке не добился ни одного серьезного результата, который он мог бы выставить как победу в этом контрнаступлении», — сказал Алаудинов.

Он отметил, что противник ещё даже не добрался до основного эшелона российской обороны противник. По его словам, уже на первом эшелоне он понёс такие потери, которые для них являются ужасающими.

Также командир «Ахмата» добавил, что уничтожено огромное количество техники, ВСУ потеряли большое число подготовленных бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Вооружённые силы РФ уничтожили более 13 тыс. украинских военных, задействованных в ходе наступления ВСУ. Кроме того, украинская армия потеряла 246 танков, в том числе 13 западных, боевые бронированные машины и бронеавтомобили — 595, в том числе БМП 152 единицы, из них западных — 59.