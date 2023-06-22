Москва, 22 июня, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Муниципальным властям запретят отключать горячую воду во время профилактических работ дольше, чем на 14 дней. Об этом говорится в проекте подготовленных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, пишут 22 июня «Известия».

Дарья Антонова ИА Регнум

В Роспотребнадзоре напомнили, что отключения, как правило, проводят летом, они нужны для подготовки инфраструктуры к зимнему периоду. Требование о том, что отключение систем не должно превышать 14 суток, было в СанПиНе о гигиенических требованиях к системам горячего водоснабжения, утратившем силу в 2021 году.

Теперь продолжительность ремонта инфраструктуры ЖКХ зависит от решений властей в регионах. Им рекомендовано соблюдать срок в две недели, но выдержать эти рамки удаётся не всегда.

Установить положение о максимальных сроках отключения горячей воды в 14 суток в Роспотребнадзоре решили из-за многочисленных обращений граждан и организаций по данному вопросу. В службе напомнили об административной ответственности за нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

«То есть тепловые компании могут столкнуться с максимальным наказанием для юридических лиц — это приостановление деятельности на 90 суток», — отмечает издание.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что затягивать ремонтные работы снабжающим компаниям невыгодно, так как они в это время не получают оплату за горячую воду. Вместе с тем сроки ремонта зависят от технического состояния и степени изношенности инфраструктуры.

Без горячей воды людям живётся хуже, но пока невозможно оценить, сколько времени нужно в том или ином регионе на ремонт — аварийность в системе теплоснабжения отслеживают недавно.

Случаи, когда ремонт затягивается более чем на 14 дней, характерны для малых городов с изношенной инфраструктурой. В крупных городах власти и теплоэнергетические компании и так стараются уложиться в две недели, поэтому существенных изменений там не будет.

Так, в Москве горячую воду включают через десять дней, в Ленинградской области — менее чем через две недели, в Чувашии, Санкт-Петербурге и Калужской области — через 14 дней. В Ростовской и Новгородской областях стараются уложиться в 14 дней, но это получается не всегда.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле президент России Владимир Путин объявил о переносе срока очередной индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 января 2024 года на 1 июля. Это означает, что в ближайшие полтора года серьёзных изменений с тарифами быть не должно. Предыдущую индексацию тарифов провели на месяц раньше, чем планировали, в декабре 2022 года, поэтому у регионов должны быть средства на развитие системы ЖКХ, добавил он.