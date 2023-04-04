Тула, 4 апреля, 2023, 15:18 — ИА Регнум. В течение следующих полутора лет в России не должно быть существенных изменений тарифов ЖКХ. Об этом 4 апреля сообщил президент Владимир Путин на встрече с работниками завода «Тулажелдормаш», сообщает пресс-служба Кремля.

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Тулу

Глава государства отметил, что срок очередной индексации тарифов на коммунальные услуги сдвинули с 1 января 2024 года на 1 июля.

«Поэтому за ближайшие полтора года никаких серьёзных изменений здесь не должно происходить», — сказал Путин.

Он добавил, что предыдущую индексацию тарифов провели на месяц раньше, чем планировали, в декабре 2022 года, поэтому в регионах должны быть средства на развитие системы ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре депутат Госдумы, лидер СРЗП Сергей Миронов возмутился тем, что в регионах находят уловки, чтобы обходить ограничения при повышении тарифов на электроэнергию. По его словам, компании непропорционально повышают дневной и ночной тарифы.