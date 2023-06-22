Вашингтон, 22 июня, 2023, 05:19 — ИА Регнум. У людей, находящихся в батискафе «Титан», который пропал с радаров в Атлантике 18 июня, скорее всего, уже закончился кислород либо его осталось совсем мало. Свою версию американскому изданию Fox News озвучил почётный профессор Сиракузского университета магистр Джефф Карсон.

ИА REGNUM Океан

По мнению эксперта, попытки обнаружить батискаф по неопределённым стукам и шумам, которые накануне слышали спасатели, могут занять слишком много времени и не дать результата.

«Мне неприятно это говорить, но, вполне вероятно, у них уже закончился кислород или его уровень крайне низок. Люди испытывают максимальный стресс, учащенно дышат и, вероятно, потребляют огромное количество кислорода», — пояснил Карсон.

Учёный добавил, что в подобных аппаратах есть множество систем безопасности, в частности возможность быстро сбросить балласт и всплыть.

«Но этого не произошло. Это говорит о том, что либо они застряли очень сложным образом, либо там пару дней назад произошёл какой-то масштабный сбой и ничего нельзя сделать», — заключил профессор.

Как сообщало ИА Регнум, поиск в Атлантическом океане батискафа «Титан» с людьми продолжается. Это означает, что надежда на спасение экипажа и пассажиров есть. Об этом заявил 21 июня представитель Береговой охраны США Джейсон Фредерик.

Эксперт по исследованию останков «Титаника» Тим Малтин предположил, что находящиеся в батискафе люди могут растянуть запас кислорода на сутки, если откажутся от разговоров.

Достать батискаф, который, предположительно, мог застрять в обломках затонувшего в начале ХХ века «Титаника», с глубины в 3,8 км можно, если удастся его найти и взять на буксир.