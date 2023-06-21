Вашингтон, 21 июня, 2023, 23:07 — ИА Регнум. Поиск в Атлантическом океане батискафа «Титан» с людьми продолжается. Это означает, что надежда на спасение экипажа и пассажиров есть. Об этом заявил 21 июня представитель Береговой охраны США Джейсон Фредерик.

U. S. Coast Guard/Keystone Press Agency/Global Look Press Исследовательское судно Deep Energy, помогающее искать батискаф «Титан»

Фредерик считает, что продолжение поисков в районе, где ранее были зафиксированы некие шумы, похожие на стук, могут свидетельствовать о том, что их производят люди, а значит, необходимо продолжать поиски.

Эксперт по исследованию останков «Титаника» Тим Малтин в комментарии CNN предположил, что находящиеся в батискафе люди могут растянуть запас кислорода на сутки, если откажутся от разговоров.

Как сообщало ИА Регнум, достать батискаф, который предположительно мог застрять в обломках затонувшего в начале 20 века «Титаника», с глубины в 3,8 км можно, если удастся его найти и взять на буксир. О способах помощи рассказали бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов и бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

Корпус пропавшего 18 июня в Атлантическом океане батискафа «Титан», который спускался к затонувшему лайнеру «Титаник», имел ещё в 2020 году признаки циклической усталости. Об этом сообщило NBC со ссылкой на информацию трёхгодичной давности основателя OceanGate Стоктона Раша.

В батискафе находятся пять человек: президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, проживающие в Великобритании.

Спасатели, которые ищут «Титан», слышали «акустическую обратную связь», похожую на стук.

По мнению адмирала Валуева, экипаж «Титана» может продержаться до 150 часов вместо 96, если будет экономить кислород. Если аппарат не поврежден и до сих пор функционирует, то воздух в батискафе закончится примерно в 13:30 мск 22 июня.

21 июня в район пропавшего батискафа прибыли три специально оснащённых судна для проведения поисково-спасательных работ.