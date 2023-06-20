Волоколамск, Московская область, 21 июня, 2023, 02:16 — ИА Регнум. В городе Волоколамске Московской области локализовали пожар в цехе по производству деревянных палет, сообщили 21 июня в ГУ МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814520" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пожар в подмосковном цехе по изготовлению деревянных палет локализован

«В 01:43 объявлена локализация пожара на площади 6000 кв. метров», — уточнили в ведомстве.

В прокуратуре Московской области предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание. По информации ведомства, огонь перекинулся на хранившуюся на улице продукцию. Устанавливаются причины пожара в цехе по производству поддонов.

Ранее ИА Регнум передавало, пожар в одноэтажном цехе по производству деревянных палет в подмосковном Волокаламске произошёл поздним вечером 20 июня. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение цеха на площади 3000 кв. метров. Пожару присвоили второй ранг сложности. В дальнейшем площадь возгорания достигла 6000 кв. метров.