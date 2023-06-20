Лондон, 20 июня, 2023, 21:45 — ИА Регнум. Воздуха на пропавшем в Атлантическом океане батискафе «Титан» осталось на 40 часов, сообщил представитель береговой охраны США Джейми Фредерик, слова которого передаёт Sky News.

IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Фото, размещенное Хэмишем Хардингом, одним из пассажиров подводной лодки, за день до отплытия экспедиции

Таким образом, если аппарат не поврежден и до сих пор функционирует, то воздух в батискафе закончится примерно в 13:30 мск 22 июня.

По словам Фредерика, поисковые усилия пока не дали результатов. По его словам, было создано единое командование, состоящее из экспертов Береговой охраны США, ВМС США, Вооружённых сил и Береговой охраны Канады, а также компании-владельца «Титана» — Ocean Gate Expeditions.

Как сообщало ИА Регнум, связь с аппаратом компании OceanGate Expedition, предназначенным для доставки туристов к месту гибели «Титаника», пропала 18 июня. Поиски у побережья Ньюфаундленда идут с участием двух самолётов из США и Канады.

На борту батискафа находятся пять человек. По данным Sky News, в экспедицию отправились президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, проживающие в Великобритании.