Берлин, 20 июня, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Население Германии увеличилось на 1 млн человек, до 84,4 млн, из-за притока мигрантов, в том числе украинских, сообщило 20 июня агентство Bloomberg со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство.

Sebastian Kahnert/dpa/ТАСС Ярмарка вакансий для украинских беженцев в Дрездене

Отмечается, что этот показатель стал самым большим годовым скачком с момента воссоединения страны более трёх десятилетий назад.

Доля иностранных граждан среди населения увеличилась с 13,1% до 14,6%. Большинство из них имели турецкое (1,34 млн), украинское (1,05 млн) или сирийское (883 тыс.) гражданство. Больше всего мигрантов прибыли в прошлом году с Украины — 915 тыс.

Число жителей Германии в возрасте до 20 лет увеличилось на 2,8%, или на 427 тыс., в основном за счёт иностранцев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Евросоюзе предложили вариант избавления от украинских беженцев. Брюссель озвучил идею дополнительных выплат как мотивации для их возвращения домой.

Тем временем венгерский мэр Ласло Дьюрич потребовал от украинских беженцев покинуть деревню Керепеш после того, как они начали домогаться до местных жительниц. По его данным, они ранее изнасиловали 16-летнюю и 22-летнюю девушек. Ласло заявил, что такого не потерпит.

Также в Восточной Европе после нелегального ввоза с территории Украины оружия и наркотиков резко возросла преступность. В «логистической цепочке» между продавцами и покупателями украинские беженцы используются как курьеры.