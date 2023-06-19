Вашингтон, 19 июня, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Число бездомных в США выросло в 2023 году на 9% по сравнению с 2022 годом, сообщила 19 июня газета The Wall Street Journal.

Бездомный с собакой. США

Подобный скачок, отмечает издание в своём обзоре, связан с высокими ценами на жилье и отменой запрета на выселение людей во время пандемии коронавирусной инфекции.

По данным The Wall Street Journal, число бездомных увеличилось в первую очередь в крупных городах, таких как Чикаго и Бостон.

Американская администрация в декабре 2022 года представила новую стратегию, согласно которой число бездомных в стране должно сократиться к 2025 году на 25%. Вашингтон решил начать работу с властями штатов и городов, которые будут получать федеральную поддержку для решения проблемы на местах.

Тогда же сообщалось, что американский суд временно приостановил полицейские операции по «зачистке» улиц Сан-Франциско от стихийных палаточных лагерей бездомных граждан.

Судья федерального суда США в Окленде Донна Рю в своём решении указала, что власти, изгоняя бездомных из общественных мест, не предоставляют им взамен никакого жилья.

Мэр Сан-Франциско Лондон Брид заявила, что вынесенный судебный запрет помешает городским властям справиться с кризисом бездомности в городе. Она сказала, что у мэрии и так было недостаточно прав и возможностей в наведении порядка на улицах. На её взгляд, в незаконных палаточных лагерях очень много психически больных людей и там процветает торговля наркотиками.