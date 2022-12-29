Сан-Франциско, США, 29 декабря, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Американский суд временно приостановил полицейские операции по «зачистке» улиц Сан-Франциско от стихийных палаточных лагерей бездомных граждан, сообщает 29 декабря телеканал Fox News.

Eric Pouhier Бездомный

Судья федерального суда США в Окленде Донна Рю издала временный запрет на проведение подобных полицейских акций. Некоторое время назад правозащитники оспорили практику силовой ликвидации палаточных лагерей, считая, что этим городские власти грубо нарушают права бездомных.

Судья Рю в своём решении указала, что власти, изгоняя бездомных из общественных мест, не предоставляют им взамен никакого жилья.

Юристы, представлявшие в суде власти Сан-Франциско, утверждали, что политика города уравновешивает права бездомных с необходимостью содержать общественные места в чистоте и безопасности для всех граждан. Они заявили, что бездомных заблаговременно уведомляют о предстоящих уборках, предлагают помощь и просят покинуть лагерь только после того, как те отклонили предложение перебраться в другое место.

Мэр Сан-Франциско Лондон Брид заявила, что вынесенный судебный запрет помешает городским властям справиться с кризисом бездомности в городе. Она сказала, что у мэрии и так было недостаточно прав и возможностей в наведении порядка на улицах. На её взгляд, в незаконных палаточных лагерях очень много психически больных людей и там процветает торговля наркотиками.

Напомним, что проблема бездомных и психически больных чрезвычайно остро стоит во многих крупных городах США.