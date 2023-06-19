Москва, 19 июня, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Диалог России со странами Африки будет продолжаться, и некоторые из тем, затронутых на встрече президента Владимира Путина с лидерами нескольких африканских государств, будут обсуждаться и на саммите Россия — Африка в июле 2023 года, сообщил 19 июня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Павел Бедняков/Фотохост-агентство РИА Новости/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств

«Диалог с африканцами будет продолжаться. Есть определённые темы, которые могут реализовываться. Работа будет продолжаться на саммите РФ-Африка через месяц в Петербурге», — так Песков прокомментировал итоги встречи, состоявшейся 17 июня.

Как сообщалось ранее, переговоры Владимира Путина с делегацией из стран Африки прошли 17 июня в Константиновском дворце в Петербурге. Участники африканской миссии выразили намерение обсудить возможности урегулирования конфликта на Украине. Ранее они посетили Киев. В числе участников миссии были лидеры ЮАР, Сенегала, Коморских Островов и Замбии, а также высокопоставленные представители Египта, Уганды и Конго.

Президент России выразил благодарность лидерам африканских стран за их усилия и отметил, что Россия готова решать проблемы, связанные с Украиной, невоенным путём, однако от этого отказывается Украина «и её западные хозяева». Владимир Путин показал участникам встречи проект мирного соглашения, подписанного киевской стороной в марте 2022 года, от которого власти Украины впоследствии отказались.

Президент России также отметил, что Украина и Запад продолжают обманывать как Россию, так и другие страны мира, в частности африканские, в вопросе о «зерновой сделке». Лишь 3% продукции, экспортированной с Украины по этому коридору, действительно попали в беднейшие страны, при этом данные России обещания также не выполнены, напомнил президент.

Второй саммит Россия — Африка пройдёт 26–29 июля в Петербурге, ожидается приезд африканских делегаций высшего и высокого уровня.