Лондон, 31 мая, 2023, 04:39 — ИА Регнум. Ожерелье, выполненное из зуба гигантской вымершей акулы-мегалодона, было найдено на «Титанике». Об этом 30 мая пишет ITV News.

Gc.noaa.gov Затонувший «Титаник»

Необычное украшение было найдено на затонувшем корабле, который находится на глубине около 3962,4 метра. Как рассказал директор исследовательской компании Magellan Ltd Ричард Паркинсон, подводные аппараты затратили в общей сложности около 200 часов на обследование корабля и сделали 700 тысяч снимков. На одной из фотографий и была замечена интересная находка, которую определили как ожерелье, выполненное из зуба акулы.

Отмечается, что достоверно выяснить, из чего выполнено украшение, по фото нельзя: поблизости нет никаких объектов для того, чтобы можно было понять размеры находки. Поднимать же предметы со дна океана запрещено. Палеонтолог Майкл Бентон предположил, что материалом для ожерелья мог послужить и зуб какого-то из современных видов акул.

Учёные собираются установить, кто был владельцем необычного украшения. Его будут искать с помощью искусственного интеллекта, который изучит все имеющие в архиве кадры с пассажирами «Титаника».

Пассажирский корабль «Титаник» затонул 15 апреля 1912 года во время своего первого рейса через Атлантический океан. ИЗ 2224 человек, находившихся на борту океанского роскошного лайнера, погибли 1517 человек.

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