Москва, 21 июня, 2023, 09:03 — ИА Регнум. 23 июня состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Соискатели смогут пройти собеседования с лучшими работодателями регионов и получить помощь карьерных консультантов на почти 1,5 тысячи площадок по всей стране. В этом году Всероссийская ярмарка трудоустройства проходит впервые.

Администрация Павловского района Краснодарского края На региональном этапе Всероссийской ярмарки в Краснодарском крае

«Итоги регионального этапа уже свидетельствуют об эффективности нового формата мероприятия: по его итогам уже трудоустроены 49 327 человек. Мы видим, что формат востребован у работодателей. Количество вакансий, представленных на этой ярмарке, даже несколько выше, чем в апреле. Компании представляют свыше 360 тыс. рабочих мест. На текущий момент к федеральному этапу ярмарки присоединились почти 14 тыс. работодателей по всей России. Планируется, что 23 июня мероприятия ярмарки на 1 353 площадках смогут посетить очно около 320 тысяч человек», — отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

Также в этот день состоится 8-часовой онлайн-марафон на портале «Работа России». Более 40 спикеров на площадках в четырех городах обсудят ситуацию на рынке труда. Во Владивостоке будут говорить о трудоустройстве выпускников и преимуществах работы на Дальнем Востоке. В Екатеринбурге обсудят привлечение молодежи в нестоличные регионы. В Москве предметом для дискуссии станут тенденции на рынке труда и новый закон о занятости. А в Туле эксперты расскажут о возможностях современных центров занятости и о трудоустройстве на промышленные предприятия.

Максим Комков из Новомосковска Тульской области, благодаря региональному этапу Всероссийской ярмарки устроился работать как раз на промышленное предприятие — завод, который производит паркет и деревянные напольные покрытия.

«После вынужденного увольнения я находился в активном поиске работы, регулярно проходил собеседования с работодателями, подключил дополнительно свои знакомства, но трудоустроиться не получалось. На ярмарке мне удалось пообщаться сразу с несколькими работодателями, заполнить анкеты и оставить резюме. С волнением ждал результата: неужели опять не получится? Но через пару дней мне перезвонили с завода и предложили именно ту вакансию, о которой я мечтал», — рассказал Максим. По его словам, препятствием не стало даже удаленное расположение завода: доставку на работу иногородних сотрудников организует само предприятие.

Региональный этап Всероссийской ярмарки прошел в середине апреля. На нем 14 тысяч работодателей представили более 330 тысяч вакансий. Мероприятия на 2,5и тысяч площадках по всей стране посетили более 420 тысяч человек. Лидерами по числу рабочих мест стали Краснодарский край, Москва и ДНР.

Так, на Кубани в региональном этапе ярмарки трудоустройства приняли участие более 44,7 тыс. соискателей, каждый десятый из них трудоустроился.

Например, инвалид II группы Владимир Берецкий из Анапы. Всего за один день Владимир прошел профориентационное тестирование, проконсультировался с психологом центра занятости и пообщался сразу с несколькими работодателями региона.

«Предложений от работодателей поступило достаточно, но больше всего меня заинтересовало трудоустройство в детском санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина» по профессии «Специалист по подбору персонала», — рассказал Владимир. Уже на следующей неделе после ярмарки трудоустройства Владимир начал работу на новом месте.

trudvsem.ru

В Донецкой Народной Республике на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства более 300 работодателей представят для соискателей почти 3 тыс. вакансий. В их числе — Донецкий металлургический завод, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, компания «Стиролбиофарм», шахты «Комсомолец Донбасса», «Ждановская» и другие. Среди актуальных позиций — слесари, электромонтёры, токари, механики, водители и машинисты различных видов транспорта, строители, а также инженеры, педработники, врачи различного профиля, бухгалтеры.

На ярмарках трудоустройства соискатели смогут не только пройти собеседование сразу с несколькими работодателями в своем регионе и за его пределами, но и пройти профориентацию, записаться на бесплатное переобучение, посетить тренинги и мастер-классы. О возможностях при трудоустройстве и переезде в другой регион расскажут карьерные консультанты центров занятости, проходящих модернизацию по национальному проекту «Демография».

Как сообщало ИА Регнум, благодаря национальному проекту «Демография» уже почти 200 модернизированных центров занятости перешли на единые стандарты оказания услуг в зависимости от жизненной ситуации соискателя и бизнес-ситуации работодателя.

«Центр занятости основательно изменился. Такого вовлечения в наши личные истории, искреннего желания помочь, наличия различных оперативных сервисов здесь раньше не было. Мы на себе прочувствовали, что модернизированный кадровый центр превратился в современную востребованную организацию», — поделился впечатлениями житель Нижегородской области Андрей Губанов. Весной Андрей по совету карьерных консультантов центра посетил Всероссийскую ярмарку трудоустройства. Сегодня он уже трудится слесарем на Павловском машиностроительном заводе.

«Были некие опасения, что мои ожидания будут завышены, что специальность не будет соответствовать представленным вакансиям. Но именно индивидуальный подход помог мне справиться с волнением, успешно пройти предварительное собеседование», — рассказал Губанов.

Всероссийская ярмарка трудоустройства поможет найти новую востребованную работу безработным и тем, кто только думает о смене деятельности или переезде в другой регион. Карьерные консультанты из центров занятости помогут старшеклассникам выбрать будущую востребованную профессию, а студентам и выпускникам колледжей и вузов — спланировать карьерный путь.