Москва, 19 июня, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Российские военные моряки пришли на помощь иностранному судну, потерявшему ход в Средиземном море у берегов Греции. С судна эвакуированы 68 пассажиров, сообщили 19 июня в Минобороны РФ.

Александр Гальперин/РИА Новости Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»

Ночью сигнал бедствия от судна яхтенного типа «Авалон», которое шло под флагами Германии и Греции, первым принял фрегат «Адмирал Горшков». Фрегат и сопровождаемый им сухогруз «Пижма» изменили курс и незамедлительно начали переход в район бедствия.

«Спасательная операция прошла успешно», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

Людей с «Авалона» эвакуировали на «Пижму», оказали им необходимую медицинскую помощь и доставили в бухту острова Калимнос. Греческая сторона направила за людьми катера береговой охраны.

В оборонном ведомстве отметили, что фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Северного флота выполняет задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января 2023 года российские военные моряки пришли на помощь французу Луке Монтею, чья яхта терпела бедствие в Атлантическом океане. Экипаж танкера «Кама» Северного флота спас иностранца и его собаку и доставил обоих в ЮАР.

В 2021 году экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота не дал пиратам захватить гражданское судно в Гвинейском заливе Атлантического океана. Моряки получили сигнал бедствия от контейнеровоза «Люция» и направили в район происшествия вертолёт, чем напугали пиратов.