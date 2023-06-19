Кызыл, 19 июня, 2023, 10:12 — ИА Регнум. В Тыве начали проверку видео, где предположительно, старшие воспитанники издеваются над младшими в одном из социальных учреждений города. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба правительства республики Тыва.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором предположительно старшие воспитанники социального учреждения издеваются над младшими.

Отмечается, что вице-премьер республики Орлан Сарыглар поручил ответственным должностным лицам провести проверку по данному факту, члены межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав при правительстве Тывы приступили к проверке социального учреждения.

«Поручил ответственным должностным лицам провести проверку — по предварительным данным, в одном из социальных учреждений Тывы имелся факт издевательства над несовершеннолетними воспитанниками. Разбираемся в ситуации», — приводит пресс-служба слова Сарыглара.

Уточняется, что в социальное учреждение, в котором предположительно, производилась видеосъёмка, также выехала заместитель министра труда и социальной политики, курирующая вопросы семьи и детства, Чечена Дудуп.

Отмечается, что будет проведена служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры. Сотрудники МВД РФ по региону также начали комплекс проверочных мероприятий.

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