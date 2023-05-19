Волгоград, 19 мая, 2023, 04:33 — ИА Регнум. Треш-стример, в прямом эфире избивавший девушку и стрелявший в неё из травматического пистолета, был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Волгограде. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Волгоградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

По информации следователей, 31-летний мужчина пришёл к своей 18-летней знакомой и находясь у неё в гостях употребил запрещённые вещества. Находясь в состоянии наркотического опьянения, мужчина сутки избивал девушку и стрелял в неё из травматического пистолета. Затем подозреваемый запустил онлайн-трансляцию издевательств над девушкой в одной из социальных сетей, в ходе трансляции он говорил о своём намерении убить девушку.

Прямой эфир треш-стримера увидели подписанные на его канал пользователи и сообщили о происходящем в правоохранительные органы. Действия подозреваемого были пресечены сотрудниками полиции, мужчина был задержан, девушке оказали медицинскую помощь, она госпитализирована.

В отношении стримера следователями было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия, а также о покушении на убийство. Следователи СКР намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Архангельской области отец застрелил сына из охотничьего ружья из-за нежелания последнего жить самостоятельной жизнью. Очередная попытка прогнать сына из дома успехом не увенчалась и тогда отец достал ружьё и выстрелил в сына. Полученное пострадавшим ранение оказалось несовместимо с жизнью.