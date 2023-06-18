Ялта, Крым, 18 июня, 2023, 20:23 — ИА Регнум. Мёртвого кабана принесло течением на пляж в Ялте. Как 18 июня сообщили в соцсетях отдыхающие, это случилось на Массандровском пляже.

На опубликованных кадрах видно тело мёртвого животного. Размеры и внешний вид говорят о том, что это именно небольшой кабан, а не домашняя свинья. Животное обступили и взрослые, и дети.

Посетители пляжа рассматривали кабана, но убрать его с берега никто не отважился. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Крым Оперативный».