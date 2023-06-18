Петрозаводск, 18 июня, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Мэр Петрозаводска Владимир Любарский за время отпуска прошёл курс подготовки в Российском Университете Спецназа в Гудермесе (Чечня) и отправится добровольцем участвовать в военной специальной операции (СВЛ) на Украине. Об этом он объявил на странице в соцсети «ВКонтакте».

Кадр из видео «Новый мэр Владимир Любарский о будущем Петрозаводска» Владимир Любарский

«Решение, которое сегодня принял окончательно, зрело давно — с момента начала СВО. В ходе поездок к нашим парням, нашим мобилизованным оно укрепилось, но ещё не было конечным», — написал Любарский.

Он подчеркнул, что делает это не в порыве романтических представлений о военной жизни, а готов к тяжёлой работе на фронте, где убивают. Мэр города отметил, что на спецкурсы ездил, чтобы проверить свою боевую готовность и не подставить товарищей в бою.

Любарский согласовал решение с главой Карелии Артуром Парфенчиковым. Тот после трудного разговора поддержал решение градоначальника.

«Труднее всего в таких ситуациях всегда родным. Что тут скажешь. Надо понимать, что наша страна уже не будет прежней. И на одних мобилизованных в ходе СВО мы не решим все те вопросы, которые должны быть решены», — подчеркнул Любарский.

Мэр города указал на опасность для существования России, если эти вопросы не решить. Он считает, что эта угроза не является надуманной. Любарский отправится в добровольческий батальон «Ахмат».

«Кто не понимает, что слова: всё для фронта, всё для Победы — актуальны и сейчас, тем бесполезно что-либо объяснять», — добавил Любарский.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия») объявил, что уходит в отставку с поста, чтобы участвовать в СВО. Он отметил, что ему и так часто приходится пропускать заседания из-за постоянных отъездов в зону боевых действий.

Хубезов с начала СВО стал работать в военных и прифронтовых госпиталях, а также курировал медиков-волонтёров. Кроме того, в зону боевых действий отправились депутаты Госдумы Адам Делимханов, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие.