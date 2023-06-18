Москва, 18 июня, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Девушка из Москвы впала в кому после проведенной ей операции по коррекции носа в частной клинике «Жуковка» в Подмосковье. Об этом 18 июня сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Отмечается, что операция в клинике на Рублёвке прошла 16 июня и сразу после неё у 25-летней Влады Антроповой ухудшилось самочувствие, из-за чего ей вызвали скорую помощь.

Также указывается, что до настоящего времени девушка так и не пришла в сознание и её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. При этом уточняется, что родные жительницы Москвы ещё не думали о возможности привлечения клиники к ответственности и ожидают, когда состояние впавшей в кому девушки стабилизируется.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня ученицу одиннадцатого класса школы из Курганской области доставили в больницу после употребления спиртосодержащего напитка «Мистер Сидр». Девушка впала в кому после употребления вместе с подругой указанного напитка. Её подруге госпитализация не потребовалась.

Также в марте шестиклассник из Ленинградской области попал в реанимацию после жалоб на головную боль и приёма обезболивающего. Ребёнок пожаловался на головную боль и мать дала ему таблетку анальгина. Однако подростку стало хуже и семья вызвала скорую помощь, после чего его госпитализировали в состоянии комы.