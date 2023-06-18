Астрахань, 18 июня, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Пассажиры речного круизного теплохода, который сел на мель под Астраханью, весело проводят время, сообщил 18 июня Telegram-канал 112.

(сс) Svetlov Artem Теплоход «Павел Бажов»

«На борту проводятся мероприятия. Люди пьют, едят и весело проводят досуг», — говорится в сообщении.

По информации источника, теплоход «Павел Бажов» больше десяти часов не могут сдвинуть с места. Судно уже пробовали снять с мели при помощи буксира, но попытка не увенчалась успехом.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814018" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Появилось видео с пассажирами севшего на мель теплохода «Павел Бажов»

Как сообщало ИА Регнум, на реке Волге под Астраханью сел на мель круизный теплоход «Павел Бажов» со 186 людьми на борту, среди которых 35 детей и 60 членов экипажа. ЧП произошло в Черноярском районе Астраханской области на 2748-м км реки Волга. Теплоход следовал по маршруту Пермь — Астрахань. В МЧС уточнили, что теплоход не получил повреждений, утечки нефтепродуктов нет.