Появилось видео с пассажирами севшего на мель теплохода «Павел Бажов»
Появилось видео с пассажирами севшего на мель под Астраханью теплохода «Павел Бажов»
Астрахань, 18 июня, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Пассажиры речного круизного теплохода, который сел на мель под Астраханью, весело проводят время, сообщил 18 июня Telegram-канал 112.
«На борту проводятся мероприятия. Люди пьют, едят и весело проводят досуг», — говорится в сообщении.
По информации источника, теплоход «Павел Бажов» больше десяти часов не могут сдвинуть с места. Судно уже пробовали снять с мели при помощи буксира, но попытка не увенчалась успехом.
Как сообщало ИА Регнум, на реке Волге под Астраханью сел на мель круизный теплоход «Павел Бажов» со 186 людьми на борту, среди которых 35 детей и 60 членов экипажа. ЧП произошло в Черноярском районе Астраханской области на 2748-м км реки Волга. Теплоход следовал по маршруту Пермь — Астрахань. В МЧС уточнили, что теплоход не получил повреждений, утечки нефтепродуктов нет.