На Волге у Астрахани сел на мель круизный теплоход со 186 людьми на борту
На реке Волге под Астраханью сел на мель круизный теплоход со 186 людьми на борту
Астрахань, 18 июня, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Речной круизный теплоход со 186 людьми на борту, среди которых 35 детей и 60 членов экипажа, сел на мель, сообщили 18 июня в МЧС России.
«В Черноярском районе Астраханской области на 2 748-м км реки Волга сел на мель речной круизный трехпалубный теплоход «Павел Бажов», — говорится в сообщении.
Теплоход следовал по маршруту Пермь — Астрахань. В результате ЧП никто не пострадал.
В МЧС уточнили, что теплоход не получил повреждений, утечки нефтепродуктов нет. Судно планируют снять с мели буксиром.
Как сообщало ИА Регнум, в мае в Нижегородской области на мель сел теплоход «Илья Муромец». Инцидент произошёл на Волге в городе Городце. Пассажирское судно село на мель между шлюзами на реке Волга в районе Галанинского причала. В прокуратуре уточнили, что на судне находятся 113 пассажиров и 42 члена экипажа. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.