Астрахань, 18 июня, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Речной круизный теплоход со 186 людьми на борту, среди которых 35 детей и 60 членов экипажа, сел на мель, сообщили 18 июня в МЧС России.

Кадр из видео: «Отправление теплохода Павел Бажов» Теплоход «Павел Бажов»

«В Черноярском районе Астраханской области на 2 748-м км реки Волга сел на мель речной круизный трехпалубный теплоход «Павел Бажов», — говорится в сообщении.

Теплоход следовал по маршруту Пермь — Астрахань. В результате ЧП никто не пострадал.

В МЧС уточнили, что теплоход не получил повреждений, утечки нефтепродуктов нет. Судно планируют снять с мели буксиром.

Как сообщало ИА Регнум, в мае в Нижегородской области на мель сел теплоход «Илья Муромец». Инцидент произошёл на Волге в городе Городце. Пассажирское судно село на мель между шлюзами на реке Волга в районе Галанинского причала. В прокуратуре уточнили, что на судне находятся 113 пассажиров и 42 члена экипажа. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.