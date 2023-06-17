Бразилиа, 18 июня, 2023, 02:13 — ИА Регнум. Как минимум 11 человек погибли и 20 пропали без вести в результате наводнений и оползней, вызванных тропическим циклоном, обрушившемся на южные штаты Бразилии. Об этом 17 июня сообщает газета Folha de S. Paulo.

Eugenio Hansen, OFS Флаг Бразилии

Циклон обрушился на южные штаты Риу-Гранди-ду-Сул и Санта-Катарина в ночь на 16 июня. Под удар стихии попали около 40 муниципалитетов, в которых зафиксированы подтопления, оползни, вызванные проливными дождями. Стихия затронула сельскохозяйственные долины и горные районы.

Скорость ветра в отдельных районах достигала 55,5 м/сек, объём выпавших за сутки осадков составил около 290 мм. В штате Риу-Гранди-ду-Сул на данный момент зарегистрировано 11 погибших. По данным регионального отделения спасателей, жертвами стихии стали трое — в Макине, двое — в Сан-Леопольдо, один — в Ново-Гамбурго, один — в Караа, один — в Бомпринсипио, один — в Сан-Себастьян-ду-Каи, один — в Эстейо и один — в Граватаи.

Также сообщается, что ВМС страны ведут поиски потерпевшего крушение во время шторма рыболовецкого судна, на борту которого было 12 человек. В результате похолодания, вызванного циклоном, в штате Мату-Гросу-ду-Сул погибло более 1 тыс. голов крупного рогатого скота. Ущерб местным фермерам составил не менее 3 млн реалов (около $600 тыс.).

В пострадавших муниципалитетах без крова остались 2330 человек, более 600 были эвакуированы из своих домов. Без энергоснабжения в Бразилии остаются около 120 тысяч домохозяйств и предприятий, ряд муниципалитетов объявил чрезвычайную ситуацию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как минимум два человека погибли в результате удара циклона «Бипарджой» (в переводе с языка бенгали — «бедствие», «горе») по индийскому штату Гуджарат. Порывы ветра в эпицентре стихии достигали 39 м/с. Ветром было повалено 524 дерева и электрических столба. В 940 населённых пунктах полностью прекратилась подача энергоснабжения. Циклон двигается в сторону штата Раджастан по суше, постепенно теряя силу.