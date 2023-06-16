Нью-Дели, 16 июня, 2023, 07:05 — ИА Регнум. Как минимум два человека погибли в результате удара циклона «Бипарджой» (в переводе с языка бенгали — «бедствие», «горе») по индийскому штату Гуджарат. Об этом 16 июня сообщает газета The Indian Express.

Nasa.gov Циклон

После десятидневного продвижения по Аравийскому морю циклон «Бипарджой» обрушился на побережье штата Гуджарат недалеко от порта Джакхау. Порывы ветра в эпицентре стихии достигали 39 м/с. Ветром было повалено 524 дерева и электрических столба. В 940 населённых пунктах полностью прекратилась подача энергоснабжения. Власти штата собирают данные о разрушениях и пострадавших в результате удара стихии.

Метеорологи уточнили, что циклон двигается в сторону штата Раджастан по суше, постепенно теряя силу. Уже к утру 16 июня скорость ветра в эпицентре стихии упала до 30–32 м/сек.

Циклон «Бипарджой» стал первым мощным циклоном в Индии в текущем году. Получив информацию о его приближении, власти эвакуировали из прибрежной зоны около 100 тысяч человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как минимум три человека погибли, ещё около ста пострадали из-за торнадо, обрушившегося на город Перритон в американском штате Техас. По данным начальника пожарной охраны Перритона, от 75 до 100 человек были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести. Несколько пострадавших были доставлены в больницу в критическом состоянии.