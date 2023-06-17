Калуга, 17 июня, 2023, 21:23 — ИА Регнум. Правоохранители задержали жителя Калужской области, подозреваемого в убийстве жены из арбалета. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба областного управления Следственного комитета России.

Kaluga. sledcom.ru Арбалет

По версии следователей, подозреваемый 13 июня повёз супругу на автомобиле в сторону Брянска. По дороге он остановился, выстрелил ей в шею.

«Произвёл из арбалета выстрел в шею жены, тело погибшей закопал в лесополосе на территории Барятинского района. Спустя два дня мужчина сообщил в полицию о пропаже», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что следователи и криминалисты доказали причастность супруга к убийству. Место захоронения женщины нашли, тело направили на экспертизу.

«Согласно полученной информации, супруги планировали расторжение брака, и между ними был длительный конфликт», — добавили в ведомстве.

Как сообщалоИА Регнум, в октябре 2022 года в Москве мужчина убил жену, а после покончил с собой. По данным следствия, это произошло после ссоры.