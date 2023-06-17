Таганрог, Ростовская область, 17 июня, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Сотрудники Таганрогского отделения Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, спасатели и транспортная полиция 17 мая спасли пятерых детей в возрасте 12 — 16 лет, которые катались в акватории Таганрога на досках для сёрфинга.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

В этот день спасатели предупреждали, что купаться опасно из-за сильного ветра и волнения. Компания на сапах попала в тягун, который часто бывает в Таганрогском заливе.

«Детей унесло на 1 км в открытое море. Спасатели благополучно доставили их на берег», — сообщили в Telegram-канале ростовского управления МЧС.

Подросткам не понадобилась медицинская помощь, они отделались лёгким испугом. В тот же день таганрогские спасатели выручали семью с двумя детьми, катающуюся на моторной лодке. У неё заглох двигатель, потребовалась буксировка.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года в Петропавловске-Камчатском более 30 участников форума «Экосистема. Заповедный край» вышли в море на сапах и каяках. Поднявшийся сильный ветер унёс их в открытое море. Спасатели успешно отбуксировали все транспортные средства к берегу.