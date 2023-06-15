Иркутск, 15 июня, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Экстренную посадку в Иркутске совершил пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100. На борту находятся 54 пассажира, сообщили в пресс-службе авиакомпании «ИрАэро».

SuperJet International Sukhoi Superjet-100

Лайнер следовал в город Мирный в Якутии.

«Сработал датчик неисправности системы кондиционирования. Сейчас техники разбираются с воздушным судном», — процитировал представителя компании ТАСС.

Никто из пассажиров не пострадал. Их направили в Мирный резервным бортом. Рейс задержался на полтора часа.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня в Самаре экстренно сел пассажирский авиалайнер. Экипаж самолёта, следовавшего из Москвы в казахстанский город Актау, запросил посадку через час полёта.

Позже выяснилось, что посадку запросили из-за сработки в багажном отделении датчика задымления. В Актау пассажиров доставил резервный борт.