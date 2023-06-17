Омск, 17 июня, 2023, 08:02 — ИА Регнум. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на оборонно-промышленном предприятии по производству танков и тяжёлых огнемётных систем в Омской области, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Отмечается, что Шойгу представили автоматическую линию по сборке гусеничных лент. Руководитель предприятия сообщил главе Минобороны о многократном увеличении объёма выпускаемой продукции.

«Эффективные инженерные решения позволили повысить качество изготовления продукции и снизить временные показатели её производства», — добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня министр обороны Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства в ходе поездки в расположения войск Западного военного округа. Отмечается, что глава замглавкома ВКС России Александр Головко доложил Шойгу о технических и функциональных характеристиках объекта.