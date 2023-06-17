Киев, 17 июня, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Взятку в размере десять тысяч долларов берёт с убегающих из страны от мобилизации граждан Главное управление разведки минобороны Украины. Об этом 17 июня сообщил сотрудник российских силовых структур в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Военкоматы Украины

Уточняется, что с целью уклонения от военной службы и ради выезда из страны, в областных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (военкоматы) граждане «покупают» справку, где указано, что выезжающий за границу выполняет задание разведывательных служб Украины.

Таким образом уклонист от военной службы добровольно и за взятку попадает в ловушку украинской разведки. Гражданин становится агентом, обязанным исполнять приказы сотрудников ГУР, курирующих проведение за рубежом акций, направленных против России и Ирана.