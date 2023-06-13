Каракас, 13 июня, 2023, 05:11 — ИА Регнум. Правительство и народ Венесуэлы поздравляют российских граждан с Днём России, сообщил в своём микроблоге венесуэльский министр Иван Хиль.

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Он отметил, что Каракас высоко ценит историческое наследие Российской Федерации и подтверждает Москве свою приверженность совместным действиям по укреплению многополярного мирового устройства.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта венесуэльский лидер Николас Мадуро коротко оценил ряд крупных мировых деятелей. Так, президента России Владимира Путина глава Венесуэлы назвал «великим воином».

19 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров посетил Каракас. Он встретился с Николасом Мадуро и передал венесуэльскому лидеру приглашение Владимира Путина с просьбой посетить Россию.