Лондон, 16 июня, 2023, 23:39 — ИА Регнум. Действия ВСУ могут не привести к быстрому успеху, велика вероятность, что украинский конфликт продлится долго, но Запад должен быть готов поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Такое заявление сделал 16 июня глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в интервью газете The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

По мнению Клеверли, никто не даст гарантий, что на Украине будет быстрый или немедленный результат, и это нужно осознать.

«Нам нужно осмыслить тот факт, что мы должны продолжать поддерживать украинцев столь долго, сколько потребуется, потому что мы пообещали это», — сказал глава британского МИД и добавил, что реальность — не кино, в ней нет ничего определённого.

Кроме того, затронув тему второй конференции по восстановлению Украины, которая откроется 21 июня в Лондоне, Клеверли указал на её важность с точки зрения будущего восстановления страны. Глава МИД Британии отметил, что украинцам понадобятся деньги и на конференции в Лондоне речь пойдёт о том, откуда будут поступать средства в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, судить о том, насколько успешным было контрнаступление, не получится в течение довольно длительного времени. По мнению генерала Ходжеса, несмотря на начало контрнаступления ВСУ, основная атака украинских военных ещё не произошла.

Генерал также призвал Запад оказывать более активную поддержку Киеву и раскритиковал позицию администрации Белого дома, где, по мнению Ходжеса, считают, что Киев получил всё, что нужно для наступления, а это может «привести к пассивному самоуспокоению».