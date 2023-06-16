Вашингтон, 16 июня, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Лето, скорее всего, будет долгим и трудным. Судить о том, насколько успешным было контрнаступление, не получится в течение довольно длительного времени, написал в колонке для The Washington Post бывший главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес (перевод ИА Регнум).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По мнению генерала Ходжеса, несмотря на начало контрнаступления ВСУ, основная атака украинских военных ещё не произошла. Генштаб ВСУ хочет, чтобы русские как можно дольше гадали о том, где оно будет происходить, считает американский военный.

(сс) U.S. Army Europe Бен Ходжес

«Мы узнаем о начале основного наступления, когда увидим крупные группировки бронетанковых войск — две или три бронетанковые бригады, атакующие в одном направлении, — полагает Ходжес. — Типичная украинская бригада, скорее всего, будет иметь не менее 250 единиц бронетехники различных типов. На сегодняшний день мы ещё не видели, чтобы такие крупные бронетанковые соединения появились на поле боя».

Американский военный признал, что российские специалисты построили сотни километров траншей, минных полей, противотанковых рвов и полос препятствий, что, несомненно, создаст трудности для украинского наступления. При этом необходимо увидеть, будут ли ВС России более эффективны в обороне, чем в атаке.

«Украина будет терпеть неудачи, — признаёт Ходжес. — Изображения по крайней мере одного разбитого танка Leopard и нескольких боевых машин Bradley получили широкую огласку в Twitter и затем в СМИ».

Генерал также призвал Запад оказывать более активную поддержку Киеву и раскритиковал позицию администрации Джо Байдена. По мнению Ходжеса, в Белом доме считают, что Киев получил всё, что нужно для наступления, а это может «привести к пассивному самоуспокоению».

Украине сейчас нужны не зрители — ей нужны тактические баллистические ракеты ATACMS, резюмировал военный в отставке.

Ранее 16 июня врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ предпринимают попытки проломить оборону Артёмовска на флангах и не дать российской армии продолжить наступление. По оценке Пушилина, несмотря на попытки украинских военных, ВС РФ лучше подготовлены, а взаимодействие между подразделениями проходит более слаженно.