15 мая президент Владимир Путин распорядился передать икону «Святая Троица» Андрея Рублёва из Государственной Третьяковской галереи в распоряжение Русской православной церкви.

Иван Шилов ИА REGNUM Троица

Как пояснили представители церкви, в первый год икону установят в храме Христа Спасителя «для общенародного поклонения». После этого она будет размещена в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры на постоянное место. Там, собственно, образ Святой Троицы и пребывал со времен Ивана Грозного и вплоть до 1929 года (с перерывом на реставрацию после революции) — когда по распоряжению советских властей икона была передана в Третьяковку. Здесь она находилась все последующие десятилетия — за вычетом эвакуации в Новосибирск в годы Великой Отечественной войны вместе с другими фондами галереи.

В июле прошлого года, к 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, «Троица» Рублева была вывезена на три дня в Троице-Сергиеву лавру для поклонения верующих. Но теперь речь идет о полноценном возвращении шедевра иконописи и одного из наиболее известных произведений русского искусства в распоряжение Церкви.

«Возвращение Русской православной церкви иконы Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым, — это чрезвычайно важное решение. Церковь глубоко благодарна руководству страны за принятие такого решения в судьбоносный исторический момент», — сказал ИА REGNUM глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Собеседник привел слова патриарха Кирилла, который подчеркнул — возвращение великой святыни «имеет не материальное, но духовное значение для православного народа». По его словам, «будучи размещены в храмах, святыни становятся открытыми для усиленной богослужебной молитвы верующих, особенно необходимой в сложные для Отечества времена». Именно этим обстоятельством и можно объяснить то, почему президент именно в эти дни принял решение возвратить чтимую икону Церкви.

Со своей стороны, представители музейного сообщества высказывают беспокойство: сможет ли Церковь обеспечить должную сохранность произведению искусства, которому уже более полутысячи лет. Образ «Гостеприимство Авраама», или «Ветхозаветная Троица», напомним, был написан иноком московского Андроникова монастыря Андреем Рублёвым, как считают ученые, либо в самом начале, либо в первой четверти XV века.

РИА Новости Икона «Троица» Андрея Рублева в Третьяковской галерее

Сейчас икона «может быть просто утрачена, она может развалиться на части: там три доски, и они не очень хорошо скреплены между собой», сказала 17 мая в комментарии ТАСС директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева.

Специалисты не раз высказывали опасения, что перевозка иконы в сочетании с условиями её пребывания в храме (смена режима температуры и влажности, воздействие ладана и чадящих свечей) может повредить произведение искусства. Краски Рублёва могут потемнеть — как, собственно, и произошло с «Троицей», когда та до начала XX века находилась в иконостасе Свято-Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, тревожатся искусствоведы и реставраторы.

Да и сам перенос не идет на пользу, отмечают специалисты. В мае 2007 года «Троицу» перевозили в здание Новой Третьяковки на Крымском Валу на выставку «Европа — Россия — Европа». Перемещение не прошло бесследно: один из кусков доски сместился, и специалистам пришлось проводить работы по укреплению.

Именно поэтому в 2008-м реставрационное совещание ГТГ приняло решение отказать тогдашнему патриарху Алексию II в просьбе на несколько дней доставить «Троицу» в лавру. В прошлом году, когда икона примерно на полгода была перемещена в Сергиев Посад, реставрационный совет Третьяковки также предупреждал — последствия неправильного хранения иконы «серьезны и могут угрожать существованию древнего и хрупкого памятника». Впоследствии в интервью «Московскому комсомольцу» в апреле этого года завотделом древнерусского искусства Третьяковской галереи Елена Саенкова рассказала, что «Святая Троица» находится на исследовании и реставрации, а впоследствии было запланировано проведение реставрационного совета по дальнейшей судьбе произведения искусства.

Обеспечить сохранность иконы во время её нахождения в храме — задача вполне реальная. Такого мнения придерживается директор музея имени Андрея Рублёва, искусствовед Михаил Миндлин. Для этого нужно поместить икону в витрину-капсулу с постоянным поддержанием режима влажности и температуры, причём такая капсула должна быть бронированной, «антивандальной», а также иметь безбликовые стёкла для адекватного визуального восприятия памятника искусства, пояснил Миндлин ИА REGNUM.

Илья Тимин/РИА Новости Троицкий собор на территории Свято-Троицкой Сергиевой лавры

«Нужно правильное освещение, должны быть резервные системы обеспечения температурно-влажностного режима. Периодическое перемещение памятника недопустимо, потому что во время перемещения возникают колебания, которые влияют на его сохранность, — отметил искусствовед. — Икона должна находиться в витрине в неподвижном состоянии». По мнению Миндлина, после переноса работы Рублёва в Троице-Сергиеву лавру лучше воздержаться от дальнейшего перемещения иконы, чтобы обеспечить её сохранность. Директор музея имени Рублёва подчеркнул:

«Мы должны сохранить национальную святыню для будущих поколений».

По его словам, для перемещения «Святой Троицы» должны быть проведены все реставрационно-консервационные работы, о необходимости которых было принято решение на расширенном совете Третьяковской галереи.

Михаил Миндлин напомнил, что у ГТГ есть уникальные специалисты высшей категории, которые занимаются реставрацией произведений древнерусского искусства, и такие специалисты «уже не одно десятилетие работают с этим памятником, обеспечивая его сохранность». «Безусловно, эти специалисты должны продолжить и наблюдение, и проведение всех необходимых работ», — подчёркивает искусствовед.

«Отдельно хотелось бы выразить благодарность сотрудникам Государственной Третьяковской галереи за большой труд по сохранению иконы, — подчеркивает глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Мы понимаем важность вопроса сохранности святыни и находимся в конструктивном рабочем взаимодействии с представителями музейного и реставрационного сообщества, а также Министерством культуры по вопросу хранения иконы в соответствии с требованиями специалистов», — добавил собеседник.

Артем Геодакян/ТАСС Верующие около иконы Андрея Рублева «Троица», доставленной в Троице-Сергиеву Лавру на празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского из Третьяковской галереи

Церковь как никто другой заинтересована в сохранении иконы, подчеркнул в комментарии ИА REGNUM протоиерей Константин Харитонов, настоятель Пересветовского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Священник напомнил, что именно Русская православная церковь прикладывала усилия к реставрации возвращенных ей храмов и монастырей — в том числе признанных памятниками архитектуры, но находившихся в аварийном состоянии. «Я понимаю, что Третьяковская галерея очень трудилась над сохранностью иконы, но уверяю, что Церковь ещё больше заинтересована в сохранности этой иконы. В лавре есть свой штат реставраторов, который тесно работает с другими реставраторами», — отметил отец Константин.

Икона «Троица». Андрей Рублёв, XV век

«Перед «Святой Троицей» всегда совершались молитвы за Русь и за всё отечество, а России сейчас как никогда нужна молитва, и сам образ — это символ, объединяющий всех на молитву», — подчеркнул священнослужитель.