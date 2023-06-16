Донецк, 16 июня, 2023, 06:37 — ИА Регнум. Один расчёт тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепёк» смог остановить наступление украинских войск в районе населённого пункта Новодонецкое (ДНР), заявил журналистам начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Иван Шилов ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепёк»

«Понеся потери, противник отступил, позиции российских войск были удержаны», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Чехов сообщил, что бой вели наводчик-оператор «Солнцепёка» сержант Виктор Петрунин и его сослуживцы. Экипаж установки уничтожил несколько десятков солдат ВСУ и два бронированных автомобиля противника.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня Министерство обороны России опубликовало видеозапись с кадрами боевой работы расчёта «Солнцепёка» Западного военного округа в зоне специальной военной операции. 4 июня обозреватель Харрисон Касс написал в своей статье для портала 19FortyFive о термобарических боеголовках, используемых российскими войсками на ТОС-1А «Солнцепёк».

Эксперт отметил, что эти снаряды взывают высокотемпературный взрыв, и они смертельно опасны в случае применения при ударах по зданиям, туннелям, траншеям или окопам. Касс подчеркнул, что указанное оружие порождает более длительную взрывную волну, чем та, что бывает при обычном взрыве.