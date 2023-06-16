В США жертвами торнадо стали три человека, до 100 человек пострадали
В американском штате Техас жертвами торнадо стали три человека
Техас, США, 16 июня, 2023, 06:16 — ИА Регнум. Как минимум три человека погибли, ещё около ста пострадали из-за торнадо, обрушившегося на город Перритон в американском штате Техас. Об этом 15 июня сообщило местное отделение телеканала ABC со ссылкой на местные власти.
Как уточнил Трент Хоффедиц, метеоролог Национальной метеорологической службы, торнадо обрушился на Перритон, в котором проживает около 8500 человек, 15 июня в 17:10 по местному времени.
В результате разгула стихии в Перритоне были разрушены дома-трейлеры и вышки телекоммуникаций. Кроме того, наблюдаются перебои с электричеством. По данным начальника пожарной охраны Перритона, от 75 до 100 человек были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести. Несколько пострадавших были доставлены в больницу в критическом состоянии.
Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Джозеф Байден принял решение об оказании помощи пострадавшим из-за торнадо в Арканзасе. Предполагается, что программы помогут «частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия», отметили в Белом доме.
В апреле из-за торнадо в США погибли не менее десяти человек. Стихийное бедствие было зафиксировано в таких штатах, как Арканзас, Миссисипи, Айова, Теннесси, Иллинойс и Висконсин.