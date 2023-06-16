Техас, США, 16 июня, 2023, 06:16 — ИА Регнум. Как минимум три человека погибли, ещё около ста пострадали из-за торнадо, обрушившегося на город Перритон в американском штате Техас. Об этом 15 июня сообщило местное отделение телеканала ABC со ссылкой на местные власти.

Comfreak Торнадо

Как уточнил Трент Хоффедиц, метеоролог Национальной метеорологической службы, торнадо обрушился на Перритон, в котором проживает около 8500 человек, 15 июня в 17:10 по местному времени.

В результате разгула стихии в Перритоне были разрушены дома-трейлеры и вышки телекоммуникаций. Кроме того, наблюдаются перебои с электричеством. По данным начальника пожарной охраны Перритона, от 75 до 100 человек были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести. Несколько пострадавших были доставлены в больницу в критическом состоянии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Джозеф Байден принял решение об оказании помощи пострадавшим из-за торнадо в Арканзасе. Предполагается, что программы помогут «частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия», отметили в Белом доме.

В апреле из-за торнадо в США погибли не менее десяти человек. Стихийное бедствие было зафиксировано в таких штатах, как Арканзас, Миссисипи, Айова, Теннесси, Иллинойс и Висконсин.