Гагра, Абхазия, 16 июня, 2023, 04:01 — ИА Регнум. Поиски гражданина России, прыгнувшего в реку Псоу на абхазско-российской границе, ведут МЧС Абхазии и российские пограничники. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба абхазского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Абхазия

Уточняется, что сигнал о прыгнувшем в воды горной реки Псоу мужчине поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии в 08:00 мск от сотрудников абхазской милиции, которые были очевидцами произошедшего. Было установлено, что мужчина — гражданин России Сергей Пройдин.

В поисках мужчины приняли участие госинспекция по маломерным судам МЧС Абхазии, сотрудники пожарно-спасательного отряда Гагры, правоохранительные органы республики и также российские пограничники. В поисках был задействован береговой катер российской пограничной службы. Гражданина России разыскивали весь день, но безрезультатно.

Отмечается, что поиски пропавшего мужчины продолжатся на обоих берегах реки Псоу 16 июня.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Абхазии погиб 27-летний российский турист. На его автомобиль с огромной высоты упали камни с отвесной скалы в каньоне Рицинского национального парка. ЧП произошло в Юпшарском каньоне — на проезжавший по шоссе автомобиль УАЗ со скалы упали камни. Мужчина погиб на месте, женщина 28 лет была госпитализирована с переломом ноги.