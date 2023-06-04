Гагра, Абхазия, 4 июня, 2023, 21:08 — ИА Регнум. В Абхазии погиб 27-летний российский турист. На его автомобиль с огромной высоты упали камни с отвесной скалы в каньоне Рицинского национального парка, сообщили в МЧС.

mchs. apsny. land В Абхазии во время камнепада погиб россиянин

«С отвесных скал на проезжающий автомобиль УАЗ упали камни», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в Юпшарском каньоне Рицинского реликтового национального парка 4 июня. Спасатели выехали по экстренному вызову в 15 часов 15 минут. В результате камнепада погиб уроженец города Заречного в Пензенской области.

Также с переломом ноги в больницу доставлена 28-летняя жительница Пензы.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в США женщину насмерть задавило упавшее дерево. Трагедия произошла в парке Ранчо Сан-Антонио в Купертино в штате Калифорния. Скауты вместе со своими родителями совершали прогулку по парку, когда совершенно неожиданно для всех огромное дерево упало и придавило женщину, мать одного из бойскаутов. Женщину удалось освободить, но от полученных травм она скончалась.