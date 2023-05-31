Вашингтон, 1 июня, 2023, 02:09 — ИА Регнум. Министерство обороны Соединённых Штатов Америки заключило с американской компанией Global Military Products контракт на закупку систем противовоздушной обороны Gepard, которые впоследствии будут переданы ВСУ. Об этом говорится в отчёте, опубликованном на официальном сайте Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Global Military Products… получила контракт на 118,3 миллиона долларов на закупку и поставку систем ПВО Gepard», — говорится в документе. Датой исполнения заказа указано 30 мая 2024 года.

Отмечается, что средства на выполнение заказа выделены американскими властями в рамках инициативы по оказанию Украине всесторонней военной и гуманитарной помощи.

Как передавало ИА Регнум, ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил о готовности США выделить Украине новый пакет военной помощи, в который будут включены переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и системы противовоздушной обороны Avenger.