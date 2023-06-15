Херсон, 15 июня, 2023, 23:36 — ИА Регнум. Попытку покушения совершили представители властей Украины на врио главы Херсонской области Владимира Сальдо. Об этом 15 июня рассказал сам Сальдо в видеозаписи, выложенной в его Telegram-канале.

khogov.ru Владимир Сальдо

По словам врио главы Херсонской области, на него 9 июня по приказу президента Украины Владимира Зеленского и главы главного управления разведки Украины Кирилла Буданова Киев устроил «настоящую охоту». Вычислив предполагаемые места нахождения Сальдо в Херсонской области, украинские войска выпустили по ним более десяти высокоточных английских ракет «Экскалибур».

Как указал Сальдо, при обстрелах пострадали мирные жители. Были сожжены и разрушены пункты временного размещения пострадавших при прорыве Каховской ГЭС людей в Железном Порту и на Арабатской стрелке.

Это не первое покушение на врио главы Херсонской области Сальдо. Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года злоумышленники заложили бомбу на пути следования автомобиля Сальдо. Однако трагических последствий удалось избежать, боеприпас был вовремя обнаружен и обезврежен, а сам глава региона не пострадал.