Красногорск, 15 июня, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Украинец ограбил микрофинансовую организацию в Подмосковье, сообщил 15 июня Telegram-канал «112».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Микрофинансовая организация

«Денег нашлось 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По информации источника, ранее судимый мужчина днём ворвался в офис микрозаймов. Он был в маске, тёмных очках и чёрном плаще. Грабитель схватил одну из работниц, затащил в подсобку, где находилась ещё одна сотрудница организации, и потребовал отдать ему все деньги.

Мужчине удалось скрыться с места происшествия. Позже украинского грабителя полиция задержала на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Денег при нём уже не оказалось. Теперь грабителю грозит до 10 лет колонии.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая в Екатеринбурге мужчина совершил ограбление одного из филиалов «Россельхозбанка» на сумму более пяти миллионов рублей. Инцидент произошёл утром, грабитель ждал первых сотрудников банка. Грабитель взял из сейфа более 2,5 млн рублей, почти 30 тысяч долларов, 660 евро и 17 монет из драгоценных металлов.