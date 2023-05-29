Екатеринбург, 29 мая, 2023, 19:50 — ИА Регнум. В Екатеринбурге мужчина совершил ограбление одного из филиалов «Россельхозбанка» на сумму более пяти миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Илья Питалев/РИА Новости Отделение «РоссельхозБанка»

По данным редакции канала, кассир Юлия пришла на работу за полчаса до открытия банка, в 8:30 утра. На входе в офис стоял мужчина. Приставив к голове девушки пистолет, он велел отвести его к сейфу. Юлия подчинилась.

Грабитель взял из сейфа более 2,5 млн рублей, почти 30 тысяч долларов, 660 евро и 17 монет из драгоценных металлов. В 8:35 Юлия позвонила в полицию.

Мужчину разыскивают третий день.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в середине марта в Новосибирске вооруженные грабители напали на отделение банка «Левобережный». Злоумышленники в масках взяли в заложники одного из сотрудников, а после похитили деньги из офиса банка. В результате произошедшего никто не пострадал.