Самара, 13 июня, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт, следовавший из Москвы в Казахстан, экстренно сел в Самаре, сообщили 13 июня в экстренных службах.

SuperJet International Sukhoi Superjet 100

«Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Москвы в Актау (Казахстан), экстренно приземлился в Самаре», — процитировал информацию экстренных служб «Интерфакс».

Уточняется, что командир экипажа SSJ-100 ранее подал сигнал бедствия и запросил посадку в ближайшем аэропорту. Это произошло спустя час полёта. Он получил разрешение приземлиться в Самаре.

11 июня при посадке в международном аэропорту Екатеринбурга у лайнера авиакомпании Red Wings, следовавшего из Антальи, отказал механизм управления передней стойкой шасси. Посадка самолёта, на борту которого находились 35 пассажиров, прошла благополучно.